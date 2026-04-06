Vier Italiaanse luchthavens leggen brandstofbeperkingen op

Al zeker tot en met 9 april zien vier Italiaanse luchthavens zich genoodzaakt om brandstofbeperkingen op te leggen door onzekerheid over de levering van kerosine bij leverancier Air BP Italia. Het gaat om de luchthavens van Milaan Linate, Venetië, Bologna en Treviso. Concreet zullen vluchten naar deze drie laatste luchthavens met een vluchttijd van minder dan drie uur maximum 2000 liter (+- 1.600 kg) mogen tanken. Om dat in perspectief te plaatsen: een A320/B737 verbruikt ruwweg zo’n 2 ton per vluchtuur. Voor de luchthaven van Milaan Linate zijn er geen specifieke beperkingen openbaar gepubliceerd.

Het mogelijk toeleveringsprobleem van de kerosine ligt bij Air BP Italia. Waarom specifiek deze vier luchthavens nu restricties moeten heffen op vluchten, is niet meteen duidelijk want Air BP Italia is op veel meer commerciële Italiaanse luchthavens actief.

Door de crisis in het Midden-Oosten kunnen er toeleveringsproblemen ontstaan op verschillende locaties in Europa. Het continent is voor een groot deel afhankelijk van import voor kerosine en met de zomer voor de deur wordt de vraag de komende maanden enkel maar groter.