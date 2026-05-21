Groei Europese connectiviteit vertraagt door financiële en regulatoire druk

In 2025 vertraagde de groei van het aantal routes binnen maar ook van en naar Europa. Daarmee komt de groei lager te liggen dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Volgens IATA liggen regulering, stijgende kosten en zwakkere competitiviteit aan de basis van de vertraagde groei.

Vorig jaar verdwenen er in Europa 1.127 routes. Het gaat daarbij om zowel routes binnen Europa als van en naar het continent. Daartegenover kwamen er wel 1.281 routes bij (waarvan 586 routes die werden herstart), waardoor het totaal aantal nieuwe routes op 154 kwam te staan. Dat vertegenwoordigt een groei van 1 procent terwijl het gemiddelde het voorbije decennium op 1,5 procent lag. De groei vertraagt en dat is geen goed nieuws gezien connectiviteit gelinkt is aan economische activiteit.

Volgens IATA is de vertraging geen verrassing. De regulatoire druk van de EU brengt hogere kosten met zich mee en de oorzaken van de zwakkere competitiviteit van Europese luchtvaartmaatschappijen worden onvoldoende aangepakt. Zo benadrukt IATA dat de EU261-regelgeving, die bepaalt wanneer en hoeveel compensatie luchtvaartmaatschappijen moeten betalen voor vertraagde of geannuleerde vluchten, moet hervormd worden waarbij compensaties minder snel zouden moeten worden uitbetaald. Momenteel kost de regulering luchtvaartmaatschappijen jaarlijks zo’n 8 miljard euro. Daarnaast moet de kostprijs van SAF naar beneden worden gehaald door onder meer de inkomsten van het Europese ETS-systeem te gebruiken om goedkoper SAF te produceren. Voorts moet er gekeken worden naar navigatiegerelateerde kosten en de nationale vliegtaksen die sommige landen hebben ingevoerd.

De connectiviteit van een land of continent heeft invloed op de economie. Volgens IATA leveren de vluchten in Europa vandaag 9,2 miljoen jobs op en voegen ze 760 miljard dollar toe aan het Europese BBP. Daarom is het belangrijk dat het aantal routes kan blijven groeien door de kosten voor Europese luchtvaartmaatschappijen in toom te houden.