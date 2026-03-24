Brussels Airport verwelkomt vandaag eerste vlucht Air China

Op Brussels Airport is vanmorgen de eerste vlucht van Air China geland. De maatschappij strijkt deze week neer op Brussels Airport en komt met twee verbindingen, waaronder een nieuwe, naar China. De maatschappij is lid van Star Alliance en kan mede daardoor positief bijdragen aan het netwerk van Brussels Airlines.

Vanmorgen is vanuit Peking de eerste vlucht van Air China in Brussel geland. De A330-200 van de maatschappij vliegt met uitzondering van deze week dagelijks tussen Peking en Brussel. Concurrent Hainan Airlines vliegt ook al dagelijks tussen Peking en Brussel en is al sinds 2006 actief op de route. Op donderdag lanceert Air China meteen een tweede en tevens nieuwe verbinding naar Brussel. Vanuit Chengdu komen er drie vluchten per week met de iets grotere A330-300.

Air China is een Star Alliance-partner en zal door de timing van de vluchten positief kunnen bijdragen aan de resultaten van de netwerkmaatschappij Brussels Airlines. Met Hainan Airlines had Brussels Airlines al een belangrijke partner waarbij een derde tot de helft van alle passagiers met de maatschappij doorvliegt binnen Europa en naar Afrika en Noord-Amerika. Nu komen daar nog mogelijk nog meer Chinese passagiers bij dankzij de tot twee vluchten per dag van Air China.

Brussel is vandaag voor Air China de twintigste Europese bestemming geworden. In het hoogseizoen vliegt Air China al naar 19 andere Europese bestemmingen op 33 verschillende routes waarvan hoofdzakelijk vanuit Peking, Chengdu en Shanghai. Via Madrid biedt de maatschappij ook vluchten aan naar Sao Paulo en Havana. Naar Europa zet Air China een mix van A330’s, A350’s, B777’s en B787’s in.