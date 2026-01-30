Air India converteert bestelling naar 15 A321XLR’s

Air India heeft een bestelling voor 15 A321neo-toestellen omgezet naar 15 A321XLR’s. Daarmee kan de maatschappij nieuwe internationale bestemmingen openen met een kleiner toestel, zoals ook concurrent Indigo wil doen met vluchten naar Europa.

Het gaat om een conversie van een grote Airbus-bestelling die in 2023 en 2024 werd geplaatst voor 50 A350’s en 300 A320’s. Van die 300 werden er 210 besteld van de A321neo. Daarvan worden er nu 15 omgezet naar A321XLR. De levering van die toestellen wordt verwacht tussen 2029 en 2030.

Air India heeft momenteel een bestelling uitstaan voor 542 nieuwe vliegtuigen waarvan 344 Airbussen.