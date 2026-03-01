Welke luchtruimen in het Midden-Oosten zijn open of gesloten?

Het vliegverkeer van en naar het Midden-Oosten is grondig verstoord. De grote hubs in Dubai en Doha blijven momenteel gesloten en ook het vliegverkeer tussen Europa en Azië moet door de sluiting van verschillende luchtruimen omvliegen. Een beknopt overzicht van de hinder.

Het vliegverkeer in en rond het Midden-Oosten ondervindt door de Amerikaanse-Israëlische aanvallen grote hinder. Verschillende landen hebben hun luchtruim gesloten waardoor het volledig vliegverkeer is stilgelegd. Het Europese EASA raadt daarnaast Europese maatschappijen af om nog door het luchtruim van enkele andere rondom liggende landen te vliegen.

Vanavond zou mogelijk wel een deel van het vliegverkeer in het Midden-Oosten opnieuw kunnen heropstarten, al kunnen die uren uiteraard wel nog worden gewijzigd. Momenteel zijn de luchtruimen van Qatar, Bahrein, Koeweit en Syrië nog gesloten, maar tussen 17 uur en 22 uur Belgische tijd vandaag zouden die volgens de laatste informatie mogelijks terug kunnen openen. Het luchtruim boven de luchthavens in de Verenigde Arabische Emiraten zoals Abu Dhabi en Dubai zullen nog zeker tot morgennamiddag Belgische tijd met restricties rekening moeten blijven houden. Momenteel zijn op beide luchthavens alle vluchten geschrapt.

Het luchtruim van Saudi-Arabië, is uitgezonderd van een zone grenzend aan Irak en de Perzische golf grotendeels open voor vliegverkeer, maar het Europese EASA raadt Europese maatschappijen af om door het luchtruim te vliegen. Daarnaast raadt EASA maatschappijen ook af om door de luchtruimen van Irak en Iran te vliegen (beiden gesloten) maar ook Jordanië, Koeweit en Oman. Daarnaast is ook het luchtruim van Israël de komende dagen nog gesloten.

Voor het vliegverkeer tussen Europa en Azië wordt, met uitzondering van de Chinese maatschappijen, hoofdzakelijk een corridor in het noorden van Turkije gebruikt via Afghanistan. Een omweg via Egypte behoort ook tot de mogelijkheden.