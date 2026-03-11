Eerste van twee speciale Starlux A350’s beschilderd

Een eerste van twee speciaal beschilderde A350-1000’s voor de Taiwanese luchtvaartmaatschappij Starlux is bij Airbus uitgerold. De maatschappij zei eerder dit jaar twee verschillende A350-1000’s in een speciaal kleurenschema te spuiten in samenwerking met de Japanse artiest Sorayama.

Door een samenwerking van Starlux en de Japanse artiest Hajime Sorayama zullen er twee A350-1000-toestellen worden omgedoopt tot AIRSORAYAMA. Er komen vliegtuigen in twee metallic-kleuren: zilver en goud. De eerste in zilver heeft ondertussen het kleurenschema bij Airbus al mogen ontvangen.

Het volledige proces is ondertussen al drie jaar bezig. De grootste uitdaging waren de kleur en de finish van de verf. Door veiligheidsrestricties, de samenstelling van de rompstructuur en de bescherming tegen blikseminslagen maakten dat een volledige metallic-spiegelende verf bijna onmogelijk was om te gebruiken. Uiteindelijke koos Starlux het Duitse Mankiewicz om een speciale verf te ontwikkelen die aan alle eisen voldeed.

Beide vliegtuigen zullen in het derde kwartaal van dit jaar in dienst treden.