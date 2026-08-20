Alaska Airlines volgende zomer naar Athene en Parijs

Alaska Airlines zet haar expansie vanuit Seattle volgende zomer verder. Er komen vluchten naar zowel Athene als Parijs. Daarmee verdubbelt de maatschappij haar intercontinentaal aanbod vanuit Seattle.

Na Londen Heathrow , Reykjavik en Rome FCO lanceert Alaska Airlines voor volgende zomer twee nieuwe Europese bestemmingen. Dat blijkt uit het reservatiesysteem, al zijn de nieuwe routes nog niet officieel aangekondigd. Zo starten er in mei drie wekelijkse vluchten vanuit Seattle naar Athene en vijf wekelijkse vluchten naar Parijs CDG. Die zullen worden uitgevoerd door de B787-9’s van de maatschappij.

De vluchten naar Londen worden het hele jaar door uitgevoerd, die naar Rome enkel in het zomerseizoen.