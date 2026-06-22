Etihad introduceert A321LR ook naar Brussel

Na een korte onderbreking door het conflict in het Midden-Oosten herstartte Etihad Airways als tweede – na Emirates – terug vluchten naar Brussel. Initieel voerde EY vijf wekelijkse vluchten uit met haar Boeing 787, een aantal dat ondertussen al weer is opgetrokken naar een dagelijkse vlucht. In een nieuwe update van haar reservatiesysteem past de maatschappij dat schema opnieuw aan.

Vanaf 1 oktober vliegt Etihad niet meer met de Boeing 787 naar Brussel, maar zet het haar op één na grootste toestel in: de Boeing 777-300ER. Uitgerust met 40 stoelen in business class en 330 zetels in economy class, biedt het inzetten van de B777-300ER op zich al een noemenswaardige verhoging in aangeboden capaciteit. Hoewel dit de uitvoering is met het meeste aantal business class zetels, wordt er op de ochtendvlucht dus nog steeds geen eerste klasse aangeboden op vluchten naar Brussel.

Daarbovenop introduceert Etihad vanaf midden december ook vier keer per week een extra vlucht, die uitgevoerd zal worden door de nieuwe Airbus A321LR. Daar heeft Etihad er ondertussen twaalf van in de vloot en deze toestellen zijn uitgerust met 2 suites in eerste klasse, 14 stoelen in business en 144 economy zetels. Op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag zal de A321LR ingezet worden op een nieuwe avondvlucht. Met aankomst om 19.00u en vertrek om 20.50u bieden deze nieuwe vluchten bijkomende connectiemogelijkheden aan beide uiteinden.