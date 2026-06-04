Tanzania nu ook rechtstreeks verbonden met België

Sinds gisteren is Tanzania opnieuw verbonden met België. Brussels Airlines vliegt vanaf nu twee keer per week tussen Brussel en Kilimanjaro.

Sinds gisteren vliegt Brussels Airlines naar een nieuwe Afrikaanse bestemming. De maatschappij verbindt vanaf nu Brussel twee keer per week met Kilimanjaro in het noorden van Tanzania als tussenstop op weg naar Nairobi. In de winter daalt het aantal vluchten even naar één per week om vanaf eind december tot de tweede helft van februari 2026 opnieuw opgetrokken te worden twee keer per week. Daarna wordt de seizoensroute tot volgende zomer even stopgezet.

Brussels Airlines is de zevende Europese luchtvaartmaatschappij met vluchten naar Kilimanjaro.