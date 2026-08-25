Drie A320’s van ITA Airways richting Brussels Airlines

Voor volgende zomer zouden drie A320’s van ITA Airways de vloot van Brussels Airlines komen vervoegen. Dat blijkt uit data van de gespecialiseerde website EAF.

Drie A320’s van ITA Airways zullen voor volgende zomer de vloot verlaten en naar Brussels Airlines komen. Dat blijkt uit nieuwe data van EAF. Het gaat om toestellen uit 2008 en 2009 die volgens EAF respectievelijk in december, maart en mei de vloot van ITA Airways zullen verlaten en in de vloot van Brussels Airlines zouden worden opgenomen. Daar krijgen ze de registraties OO-SNR/SNS/SNT.

Welke toestellen er eventueel vervangen zouden worden, meldt de website niet. De toestellen van ITA Airways zijn met hun leeftijd van 17 jaar iets jonger dan het gemiddelde van de A320ceo-vloot (20 jaar) van Brussels Airlines.