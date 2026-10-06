Vrijdag minder vluchten op Brussels Airport door nationale stakingsactie

Op vrijdag zal een groot aantal van het aantal vluchten op Brussels Airport worden geannuleerd. Dat komt door een nieuwe nationale stakingsactie.

Concreet zullen er tussen donderdagavond 22 uur en vrijdagavond middernacht tot de helft van het aantal vluchten moeten worden geschrapt. Volgens de luchthaven zorgt de stakingsactie voor een beperkte capaciteit bij een grondafhandelaar waardoor de capaciteit van die afhandelaar daalt tot 50 procent.



Luchtvaartmaatschappijen zullen worden gevraagd hun aantal vluchten terug te schroeven.