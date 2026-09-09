Air Cairo deze winter van start met vluchten van Brussel naar Egypte

Deze winter krijgt Brussels Airport er een nieuwe luchtvaartmaatschappij bij. Air Cairo zal in totaal drie keer per week vanuit Brussel gaan vliegen en dat naar Caïro en Luxor.

Met de start van de kerstvakantie zal Air Cairo twee verbindingen opstarten tussen Brussel en Egypte. Zo komen er op donderdag en vrijdag retourvluchten tussen Brussel en Caïro. Op zondag zal de maatschappij tussen Caïro en Brussel vliegen om nadien terug te vliegen naar Luxor.

Op de verbinding Brussel-Caïro is Egyptair al actief met vijf vluchten per week. Op de route naar Luxor is geen enkele maatschappij meer actief vanuit Brussel.