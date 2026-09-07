Vanaf vandaag is Brussels Airport dankzij ICE-trein verbonden met Keulen

Vandaag is de nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Brussels Airport van start gegaan. Die wordt uitgevoerd door Deutsche Bahn waarmee ook Brussels Airlines samenwerkt.

Dankzij de samenwerking kunnen passagiers hun trein- en vliegticket nu in één boeking maken. Daardoor zijn ze ook beschermd indien ze in het eerste deel van de reis, trein of vliegtuig, vertraging oplopen. De trein vertrekt ’s morgens in Keulen en reist via Aken, Luik en Leuven naar Brussels Airport. Nadien rijdt de trein verder naar Antwerpen.

Brussels Airlines en Deutsche Bahn hebben samen al meer dan duizend tickets verkocht voor de nieuwe verbinding. In de top drie van bestemmingen staan New York JFK, Accra en Alicante. Er zijn in totaal twee verbindingen per dag, één ’s morgens en één ’s avonds.