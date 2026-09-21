Brussels Airport investeert 25 miljoen in renovatie passagiersbruggen A-pier

Tussen nu en 2031 zal Brussels AIrport 25 miljoen euro investeren in de renovatie van de passagiersbruggen van de A-pier. Die pier is in 2002 opengegaan en de meeste bruggen zijn in dat jaar in dienst getreden.

“Voor elke passagiersbrug werd afzonderlijk in kaart gebracht welke onderdelen moeten worden gerenoveerd of vervangen,” klinkt het in het persbericht. “Zo worden onder meer bijkomende sensoren geïnstalleerd en krijgen de bruggen een nieuw besturingssysteem, waardoor grondafhandelaars efficiënter kunnen werken. Daarnaast worden ook vloeren, ramen en andere onderdelen vernieuwd waar nodig. Zo kunnen de passagiersbruggen vlot en efficiënt blijven werken voor het comfort van de passagiers. Dankzij de renovatie zijn de bruggen weer in optimale staat voor de volgende vijftien jaar en blijven ze aan alle normen en veiligheidstandaarden voldoen.”

Er zullen telkens maximaal 3 bruggen uit dienst worden genomen, in de zomer zullen dat maximaal 2 bruggen mogen zijn om de operaties niet te veel te verstoren.