Vliegtuigen bij landing 07L dit weekend meermaals gehinderd door lasers

Afgelopen weekend zijn vliegtuigen die aan het dalen waren naar baan 07L meermaals beschenen door lasers. Hoewel dergelijke incidenten zich in het verleden nog al hebben voorgedaan, valt een verband met de huidige media-aandacht over een verschuiving van de geluidshinder onder die aanvliegroute niet uit te sluiten.

Vrijdagavond zijn er minstens vijf meldingen gemaakt door vliegtuigen die werden gehinderd door lasers bij de nadering naar baan 07L. Dat bevestigt luchtverkeersleiding Skeyes. Ook zaterdagavond zou er hinder zijn geweest.

Afgelopen weekend was zowel op vrijdag- als op zaterdagavond baan 07L in gebruik voor landende vliegtuigen. Die baan staat sinds enkele maanden in de mediaspotlight omdat inwoners onder de aanvliegroute klagen over een sterke toename van de geluidshinder. Terwijl voordien een radiobaken werd gebruikt voor de nadering naar baan 07L, waardoor vliegtuigen een noordelijker en schuiner traject volgden, wordt nu gebruik gemaakt van GPS waardoor de nadering in een rechte lijn kan gedaan worden. Het zijn inwoners onder die nieuwe aanvliegroute die in de media naar buiten komen met hun klachten.

Op het hinderen van vliegtuigen met lasers staan strenge straffen gaande van hoge geldboetes tot celstraffen, alleen is het moeilijk om daders precies te lokaliseren. Dergelijke incidenten komen jaarlijks wel eens voor, maar nu worden mogelijks specifiek naderende vliegtuigen naar baan 07L het doelwit.