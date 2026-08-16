Twijfelachtig Fly2Galicia wil vanaf december naar Brussel vliegen

Een nieuwe Spaanse luchtvaartmaatschappij met de naam Fly2Galicia zou vanaf 1 december vluchten willen uitvoeren vanuit de Spaanse regio Galicië. In totaal zouden er acht bestemmingen, waaronder Brussel, bediend worden met gehuurde vliegtuigen. Het is echter twijfelachtig of het aangekondigde project ook echt van de grond zal komen.

Fly2Galicia is een nieuwe Spaanse luchtvaartmaatschappij die vanuit de West-Spaanse stad Santiago de Compostela naar verschillende Europese bestemmingen wil gaan vliegen. Het bedrijf kondigt aan dat het vanaf 1 december naar Alicanta, Zaragoza, Granada, Brussel, München, Milaan MXP, Praag en Venetië wil gaan vliegen. Daarbij zou elke bestemming minstens twee keer per week moeten worden aangedaan met een gewetleasete A320 van een voorlopig onbekende luchtvaartmaatschappij.

Volgens Spaanse media beschikt Fly2Galicia niet over een eigen vliegvergunning en is het daarom verplicht om een vliegtuigen te leasen voor haar operaties. Daarnaast bestaan er grote twijfels over de levensvatbaarheid van het project. De oprichter kondigde eerder aan om vanaf 2022 vanuit Palma de Mallorca vluchten te gaan aanbieden, maar die kwamen er niet.

Santiago is een regionale luchthaven in het noordwesten van Spanje waar vooral Vueling het hele jaar door actief is met daarnaast ook nog een resem luchtvaartmaatschappijen die enkel in het zomerseizoen naar Santiago vliegen. Komende winter zal Wizz Air een basis openen in Santiago en de start van verschillende routes wordt nu vervroegd naar december. Fly2Galicia zou vanaf volgende week de ticketverkoop starten.