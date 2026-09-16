In augustus meer passagiers, minder vluchten op Brussels Airport

In augustus zag Brussels Airport 1,3 procent meer passagiers passeren ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vliegtuigbewegingen nam daarentegen wel met 0,4 procent af. Die daling is volledig te wijten aan de daling van het aantal vrachtvluchten.

Tekst en cijfers door Brussels Airport

Net als in juli bleef ook de tijdens tweede maand van de zomervakantie het passagiersaantal stijgen op Brussels Airport. In augustus verwelkomde de luchthaven meer dan 2,5 miljoen reizigers, een toename van 1,3% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Zoals elk jaar waren er aan het einde van de zomervakantie meer aankomende dan vertrekkende passagiers. In tegenstelling tot juli namen de vrachtvolumes opnieuw toe tot bijna 71.000 ton, een stijging van 22% ten opzichte van augustus vorig jaar.

Meer dan 5 miljoen reizigers op Brussels Airport deze zomer

In augustus reisden 2.521.985 passagiers via Brussels Airport, een stijging van 1,3% tegenover dezelfde periode in 2025. Na de drukte van juli, bleef het passagiersverkeer ook tijdens de tweede vakantiemaand op een hoog niveau. Het totale aantal reizigers deze zomer komt daarmee uit op 5,1 miljoen. Een van de redenen daarvoor is de toevoeging van nieuwe bestemmingen die vorig jaar nog niet werden aangeboden, waaronder intercontinentale bestemmingen zoals São Paulo (LATAM), Kilimanjaro (Brussels Airlines), Halifax (Air Canada) en Chengdu (Air China). Daarnaast droeg het vierde toestel van Transavia op Brussels Airport bij tot een ruimer aanbod naar verschillende bestemmingen in het Middellandse Zeegebied tijdens het zomerseizoen.

Zoals gebruikelijk aan het einde van de vakantie waren er meer aankomende dan vertrekkende passagiers. Het aandeel transferpassagiers was goed voor bijna 15% van de vertrekkende reizigers.

De tien populairste landen in augustus waren Spanje, Italië, Turkije, Griekenland, Marokko, Portugal, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Opnieuw stijging van de vrachtvolumes

Het totale vrachtvolume via Brussels Airport bedroeg in augustus 70.764 ton, een stijging van 22% tegenover augustus 2025.

De luchtvrachtvolumes namen met 8,5% toe. Deze sterke groei is vooral te danken aan de stijging van de volumes in het volvrachtsegment (+24,8%) en van de vracht aan boord van passagierstoestellen (+28,3%). Ook de getruckte volumes namen toe. De expresdiensten daalden deze maand daarentegen met 12,0%.

De drie belangrijkste importregio’s in augustus zijn Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Voor de export namen de volumes naar Azië en Latijns-Amerika eveneens toe, terwijl Afrika, de derde belangrijkste exportregio, een lichte daling kende.

Lichte daling van het aantal vliegbewegingen

In augustus daalde het aantal commerciële vliegbewegingen met 0,4% tegenover augustus 2025. Het aantal passagiersvluchten bleef stabiel, met een lichte stijging van 0,1%, terwijl het aantal cargovluchten daalde met 4,6%.

Afgelopen maand zaten er gemiddeld 154 passagiers aan boord per vlucht, tegenover 152 in augustus 2025, wat betekent dat de vluchten iets meer gevuld zitten dan een jaar geleden.