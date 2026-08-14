2,6 miljoen passagiers op Brussels Airport in juli en 67.000 ton vracht vervoerd

Bron: Brussels Airport Company

In juli verwelkomde Brussels Airport zo’n 2,6 miljoen reizigers, een stijging van 2,8% tegenover juli 2025. Dat is meteen ook het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2019. De start van de zomervakantie zorgde traditioneel voor een sterke piek in het vertrekverkeer. In het vrachtsegment daalden de volumes met 3,2% naar een totaal van 67.000 ton.

92.000 reizigers op drukste dag van de zomervakantie

In juli reisden 2.577.710 passagiers via Brussels Airport. De drukste dag was 20 juli met meer dan 92.000 passagiers. Het lijkt daarmee ook de drukste dag van het jaar te worden. Vooral het bouwverlof, de terugkerende festivalgangers van twee Tomorrowland-weekends en het Formule 1-weekend in Francorchamps in juli zorgden voor dat hoge cijfer. Gemiddeld verwelkomde de luchthaven afgelopen maand dagelijks zo’n 84.000 passagiers. Ter vergelijking: op een normale dag buiten de zomervakantie zijn dat er gemiddeld 70.000.

Brussels Airport noteerde een mooi passagiersaantal in juli, ondanks de impact van de situatie in het Midden-Oosten, waardoor er nog steeds geen vluchten naar Tel Aviv zijn. Daarnaast stationeert luchtvaartmaatschappij Transavia sinds vorige maand een vierde vliegtuig op Brussels Airport, wat ook zorgt voor meer frequenties naar bestemmingen in het Middellandse Zeegebied.

Door de start van de zomervakantie waren er meer vertrekkende dan aankomende passagiers. Transferpassagiers waren goed voor 11% van de vertrekkende reizigers. Dat aandeel ligt in de zomervakantie lager omdat vakantiegangers dan een groter deel van het passagiersverkeer uitmaken.

De tien populairste bestemmingen in juli waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk de Verenigde Staten en Zwitserland.

Vrachtvolumes dalen met 3,2%

Het totale vrachtvolume via Brussels Airport bedroeg in juli 66.612 ton, een daling van 3,2% in vergelijking met dezelfde maand in 2025, vooral als gevolg van een afname bij de getruckte volumes (-15,2%). De luchtvrachtvolumes namen met 1,3% af door een daling bij de expresdiensten (-12,4%). In het volvrachtsegment zien we dan weer een stijging van zo’n 6,6%. De cargo aan boord van passagierstoestellen steeg deze maand met 11,4%.

De belangrijkste importregio’s zijn Azië, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Voor de export staan Azië en Latijns-Amerika eveneens bovenaan, gevolgd door Afrika.

Aantal vliegbewegingen stijgt licht met 1,1% ​

In juli steeg het aantal commerciële vliegbewegingen met 1,1% tegenover dezelfde maand in 2025. Het aantal passagiersvluchten steeg met 2,5%, terwijl de cargovluchten daalden met 6,9% door een daling binnen het volvrachtsegment en de expresdiensten.

Afgelopen maand zaten er gemiddeld 152 passagiers aan boord per vlucht, een bezettingsgraad die vergelijkbaar is met juli 2025.