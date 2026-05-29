Air Senegal zet nieuwe verbinding naar Brussel al stop

Air Senegal zal de verbinding tussen Dakar en Brussel stopzetten. De maatschappij startte deze afgelopen winter op, maar zal deze nu al stopzetten. Mogelijks spelen financiële en operationele problemen mee in deze beslissing.

De nieuwe route van Air Senegal tussen Dakar en Brussel die eind vorig jaar werd opgestart, zal worden stopgezet. Dat is opvallend aangezien de maatschappij deze zomer het aantal frequenties zou gaan verdubbelen van drie naar zes vluchten per week. Die vluchten worden momenteel uitgevoerd met A320’s van GetJet Airlines, die de toestellen leaset aan Air Senegal.

Air Senegal, een overheidsbedrijf, verkeert al lang in moeilijkheden. Financieel draagt ze een hoge schuldenlast met zich mee en de financiële resultaten kleuren bloedrood. Ook operationeel houdt de maatschappij amper het hoofd boven water. Ze moet beroep doen op vliegtuigen van andere maatschappijen (A320’s van het Litouwse GetJet Airlines) en zelfs voor haar belangrijkste route, die naar Parijs CDG, moet ze een B777-200 leasen van van het Georgische MyWay Airlines. De A330-900 van de maatschappij staat al geruime tijd aan de grond.

De vluchten naar Brussel zijn intussen uit het reservatiesysteem gehaald, al voert de maatschappij de vluchten momenteel wel nog uit. Voor hoelang nog is momenteel niet meteen duidelijk.