Brussels Airport enkel bereikbaar met trein, door stakingsactie 60 procent van vluchten geschrapt

Door een gaslek rond de A201 is Brussels Airport voor passagiers momenteel niet bereikbaar via de weg. Dat zegt Brussels Airport. Door de nationale stakingsactie is sowieso minstens 60 procent van het aantal vertrekkende vluchten vandaag geschrapt.

Door een gaslek veroorzaakt door wegenwerken in de buurt van de A201, de toegangsweg richting de luchthaven, is Brussels Airport momenteel niet bereikbaar voor wegverkeer. Volgens Brussels Airport kan de luchthaven uitsluitend bereikt worden door middel van de treinverbinding.

Een geluk bij een ongeluk: vandaag is meer dan de helft van het aantal vluchten geschrapt. Maatschappijen werden op voorhand opgeroepen om 60 procent van hun normale vliegschema te annuleren door de nationale stakingsactie.