Brussels Airport ziet vrachtvolumes in eerste jaarhelft meer dan 8 procent stijgen

Brussels Airport heeft qua aantal passagiers en verhandeld vrachtvolume er al een bescheiden halfjaar opzitten. Het aantal passagiers steeg met meer dan 3 procent, het vrachtvolume met meer dan 8 procent. De luchthaven zag haar portfolio van bestemmingen verder groeien.

Aan de passagierszijde kon Brussels Airport een stijging van 3,6 procent noteren. Die stijging is bescheiden en werd getemperd door het militair conflict met Iran waardoor zowel Emirates, Qatar Airways en Etihad hun vluchten naar Brussel verminderden of zelfs een tijdje volledig stopzetten. In de eerste zes maanden werd het portfolio van bestemmingen wel met 8 steden uitgebreid waarvan 5 in andere continenten.

Aan de vrachtzijde mocht de luchthaven 8,3 procent meer tonnage aan vracht verhandelen. De stijging is er vooral in het volvrachtsegment waar de stijging 16,2 procent bedroeg. Aan boord van de passagiersvliegtuigen steeg het aantal ton vracht met slechts 0,1 procent. Ook het getruckte volume aan vracht kende mooie cijers. Het aantal vrachtvluchten daalde wel met 4,9 procent.