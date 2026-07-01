Brussels Airport krijgt verbinding met Azerbeidzjan

Volgend jaar krijgt Brussels Airport een rechtstreekse verbinding met Azerbeidzjan. Azerbaijan Airlines (AZAL) start een nieuwe verbinding op tussen Bakoe en Brussel.

Vanaf 8 mei 2027 zal AZAL vier keer per week tussen Brussel en Bakoe gaan vliegen. De maatschappij vliegt al naar een relatief groot aantal Europese steden, maar tot nu toe ontbrak Brussel in het routenetwerk. Het gaat om vluchten die ’s morgens in Bakoe zullen vertrekken en door A320neo’s zullen worden uitgevoerd.

Behalve naar Europa vliegt AZAL op een groot aantal bestemmingen in Centraal-Azië en het Midden-Oosten.