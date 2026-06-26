Air Congo past vliegschema Brussel-route aan

Air Congo heeft het vliegschema van de vluchten tussen Brussel en Kinshasa aangepast. De route zou 1 juli van start gaan, maar in plaats van een ochtendvlucht komt de maatschappij nu met een avondvlucht vanuit Brussel richting Kinshasa.

Op 1 juli start Air Congo met vluchten tussen Brussel en Kinshasa. Hoewel het oorspronkelijke vliegschema vergelijkbaar was met het vliegschema van de Brussels Airlines-vluchten naar de Congolese hoofdstad, heeft Air Congo de uren nu drastisch aangepast.

In plaats van een nachtvlucht vanuit Kinshasa naar Brussel vertrekt de B787-9 van Ethiopian Airlines daar vanaf 1 juli om 10:00 met een aankomst om 19:00 in Brussel. Vanuit Brussel vertrekt de nachtvlucht dan om 20:45 naar Kinshasa waar het toestel al om 03:45 lokale tijd aankomt.

Het nieuwe vliegschema start met 4 vluchten per week.