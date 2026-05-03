Update: Air Congo wil vanaf juli vijf keer per week naar Brussel vliegen

Update: 17:32 (details vliegschema aangepast en uitgebreid)

Air Congo wil vanaf juni tussen Kinshasa en Brussel gaan vliegen. De jonge Congolese maatschappij laat haar vluchten uitvoeren door toestellen van mede-eigenaar Ethiopian Airlines en zal dat ook doen voor de route naar Brussel. De voorbije maanden opende de maatschappij verschillende nieuwe binnenlandse alsook internationale routes vanuit Kinshasa. Nu moeten de langeafstandsroutes volgen.

Air Congo werd in 2024 opgericht door de Congolese overheid en Ethiopian Airlines, die 49 procent van de maatschappij in handen heeft, en is sindsdien vanuit Kinshasa actief op binnenlandse vluchten in de Democratische Republiek Congo (DRC). De voorbije weken opende de maatschappij ook verschillende internationale bestemmingen zoals Johannesburg en Cotonou en plant ze om de komende weken en maanden andere bestemmingen zoals Entebbe, Dar Es Salaam en Douala te openen. Maar de ambities reiken verder.

Voor haar intercontinentale expansie wil Air Congo vanaf 1 juli een eerste langeafstandsroute openen tussen Kinshasa en Brussel. Volgens onze informatie gaat het om vijf vluchten per week (niet op dinsdag en donderdag) en zullen die vluchten met een B787-8 van Ethiopian worden uitgevoerd aangezien Air Congo, net zoals andere maatschappijen uit de DRC, niet met eigen toestellen naar de EU mogen vliegen. De Brussel-route is nog niet officieel aangekondigd, maar maakte volgens Congolese media wel deel uit van de gesprekken afgelopen week tussen de Congolese minister van transport, de CEO van Ethiopian Airlines en de algemene directeur van Air Congo. Nadien zouden er ook vluchten naar Parijs moeten volgen.

Air Congo opereert momenteel met een vloot van drie oudere B737-800’s en twee gloednieuwe ATR-72-600’s die vorige week vanuit Toulouse werden geleverd. Alle vliegtuigen zijn eigendom van Ethiopian Airlines maar zijn wel (bijna) allemaal geschilderd in de kleuren van Air Congo. ET plaatst daardoor ook haar vluchtnummer op de vluchten van Air Congo.

De komst van Air Congo naar Brussel zou concurrentie betekenen voor Brussels Airlines, die momenteel als enige maatschappij op de route actief is. Brussels Airlines vliegt dagelijks met een rechtstreekse vlucht tussen Brussel en Kinshasa. In het verleden werd op sommige dagen de route via Luanda uitgevoerd, maar sinds die bestemming geschrapt werd, zijn alle vluchten naar en van Kinshasa rechtstreeks.

De DRC wekt al geruime tijd steeds meer interesse op bij luchtvaartmaatschappijen. Zo zal Etihad Airways vanaf volgend jaar drie keer per week tussen Abu Dhabi en Kinshasa gaan vliegen. Daarnaast zal de maatschappij ook de eerste intercontinentale route naar het Congolese Lubumbashi lanceren met drie vluchten per week in combinatie met Harare (Zimbabwe). Verder zei de Congolese minster van transport aan het Congolese Desk Eco recentelijk nog dat Emirates binnenkort naar Kinshasa zou gaan vliegen, mogelijk in combinatie met Brazzaville, al is die route ook nog niet aangekondigd. Tenslotte zou volgens de minister buiten Etihad Airways ook Brussels Airlines plannen hebben om in de toekomst naast Kinshasa ook Lubumbashi in het netwerk op te nemen.



De nieuwe route van Air Congo zal net zoals die van Brussels Airlines ’s avonds in Kinshasa vertrekken (22:00) om ’s morgens in Brussel te landen (07:00). Om 10:00 vertrekt de Dreamliner dan opnieuw naar Kinshasa om daar om17:05 aan te komen.