Lufthansa Group breidt aanbod richting Japan volgende zomer uit

Volgende zomer gaat de Lufthansa Group haar aanbod richting Japan uitbreiden. Er komen meer vluchten naar Tokio en Lufthansa start ook de verbinding naar Nagoya opnieuw op.

Lufthansa gaat volgende zomer opnieuw naar Nagoya in Japan vliegen. De route is niet nieuw want ze werd in het verleden ook al uitgevoerd, maar wordt nu herstart. Er komen enkel in het zomerseizoen drie vluchten per week naar Nagoya vanuit Frankfurt.



Een andere nieuwe seizoenroute die Lufthansa vanaf maart volgend jaar lanceert is die tussen Frankfurt en Tokio Narita. Lufthansa vliegt al dagelijks naar Tokio Haneda vanuit zowel Frankfurt als München, maar om de capaciteit uit te breiden komen er nu ook dagelijkse vluchten in de zomer naar de luchthaven Narita, die verder van de stad gelegen is.

Daarnaast meldt Lufthansa Group dat ook SWISS haar aanbod richting Japan uitbreidt met dagelijkse vluchten tussen Zürich en Tokio. Momenteel vliegt SWISS al dagelijks tussen Zürich en Tokio.



Verder vliegt Lufthansa ook nog naar Osaka, Austrian Airlines naar Tokio Narita vanuit Wenen en ITA Airways naar Tokio Haneda vanuit Rome.