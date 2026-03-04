Lufthansa voegt Kuala Lumpur toe aan netwerk

Volgende winter start Lufthansa een nieuwe route naar Kuala Lumpur op. Daarmee wordt Lufthansa één van de weinige Europese maatschappijen die naar Maleisië vliegen. Er komen vijf vluchten per week met de B787-9.

Vanaf eind oktober 2026 zal Lufthansa vijf keer per week met B787-9’s vanuit Frankfurt naar Kuala Lumpur gaan vliegen. De nieuwe route wordt de enige van de Lufthansa Group naar Maleisië en Lufthansa wordt tevens één van de enige Europese maatschappijen die naar Kuala Lumpur vliegt.

Kuala Lumpur is momenteel met slechts vier Europese steden verbonden: Londen, Parijs, Amsterdam en Istanboel. British Airways en KLM zijn de enige West-Europese maatschappijen die naar de Maleisische hoofdstad vliegen.

Het passagiersverkeer tussen Maleisië en Europa vindt hoofdzakelijk plaats via het Midden-Oosten.