LATAM Airlines zorgt na 26 jaar weer voor rechtstreekse vliegverbinding naar São Paulo

Na een vlucht van 11 uur landde dinsdagmiddag een Boeing 787-9 Dreamliner van LATAM Airlines uit São Paulo op de luchthaven Zaventem. In vele opzichten een mijlpaal. Niet in het minst voor Brussels Airport dat zo na 26 jaar weer een rechtstreekse vliegverbinding heeft naar Zuid-Amerika. Naast zakenreizigers richt LATAM Airlines zich met drie wekelijkse vluchten ook op toeristen die via São Paulo Latijns-Amerika willen verkennen.

Zuid-Amerika was tot dusver zowat het enige werelddeel dat niet rechtstreeks bereikbaar was vanaf Brussels Airport. Sinds 2000 waren reizigers uit België genoodzaakt om via een tussenstop naar ginds te vliegen. Tot het jaar 2000 voerden er nog twee Braziliaanse maatschappijen, VASP en Varig, regelmatig lange afstandsvluchten van en naar Brussel uit. Sedertdien bleef Latijns-Amerika een blinde vlek op de routekaart van Brussels Airport. En dat in tegenstelling tot bvb. Azië, Afrika en Noord-Amerika die dagelijks en met meerdere luchtvaartmaatschappijen vlot bereikbaar zijn vanuit Zaventem.

CEO Arnaud Feist van Brussels Airport Company vatte het tijdens de openingsceremonie als volgt samen: “De komst van LATAM Airlines betekent een historische mijlpaal. Deze route versterkt ons intercontinentale netwerk aanzienlijk en biedt onze passagiers directe toegang tot een van de belangrijkste hubs van Latijns-Amerika. Voor reizigers uit Brazilië vormt Brussels Airport, in het hart van Europa, dan weer een ideale toegangspoort tot België en tal van andere Europese bestemmingen.”

LATAM Airlines vliegt in Europa al naar steden als Madrid, Barcelona, Parijs, Londen, Milaan, Rome, Frankfurt, Lissabon en sinds april ook naar Amsterdam. Met Amsterdam-Schiphol en sinds dinsdag ook Brussels Airport heeft LATAM nu tot negentig vluchten per week tussen Europa en Zuid-Amerika. De verbinding Brussel – São Paulo zal drie keer per week worden gevlogen met een Boeing B787-9 Dreamliner die plaats biedt aan dertig passagiers in business class en 270 in economy class.

Versterking voor Brussel

In een tijdperk waarin luchtvaartmaatschappijen steeds gerichter investeren in economisch relevante lange afstandsroutes, positioneert deze verbinding Brussel opnieuw nadrukkelijk op het wereldtoneel.

Voor Brussels Airport betekent de nieuwe route niet alleen een belangrijke versterking van het intercontinentale netwerk, maar ook het herstel van een rechtstreekse passagiersverbinding met Latijns-Amerika. São Paulo is strategisch bijzonder relevant. De Braziliaanse megastad is niet alleen het financiële centrum van Zuid-Amerika, maar ook de belangrijkste hub van LATAM Airlines. Via São Paulo krijgen Europese reizigers toegang tot een uitgebreid netwerk van bestemmingen in Brazilië, Chili, Argentinië, Peru en andere Latijns-Amerikaanse markten.

Voor Belgische bedrijven creëert de nieuwe route bijkomende opportuniteiten in een regio met economische groei- en handelsmogelijkheden.Op de nieuwe vliegverbinding hebben LATAM Airlines en Brussels Airlines een codeshare-overeenkomst gesloten waardoor LATAM haar vluchtnummer kan plaatsen op zeventien Europese verbindingen die uitgevoerd worden door Brussels Airlines. Het gaat voornamelijk om Europese hoofdsteden en zakelijke bestemmingen, aangevuld met routes naar Tel Aviv. Dankzij deze integratie kunnen passagiers vanuit São Paulo via Brussel doorreizen naar heel wat Europese steden, terwijl Europese reizigers een efficiënte toegang krijgen tot het uitgebreide Zuid-Amerikaanse netwerk van LATAM Airlines en dat via haar grootste hub in São Paulo.

Competitieve markt

De samenwerking onderstreept tegelijk de nauwere integratie van internationale luchtvaartallianties en partnerschappen in een steeds meer competitieve markt. Hoewel LATAM in 2020 uit de Star Alliance alliantie stapte, onderhoudt de maatschappij als lid van de Oneworld-alliantie vandaag strategische samenwerkingen met verschillende internationale luchtvaartgroepen. Brussels Airlines blijft op haar beurt een prominente speler binnen Star Alliance, ’s werelds grootste luchtvaartalliantie. De codeshare-overeenkomst creëert daardoor een bijzonder interessante synergie tussen Europa en Zuid-Amerika.

De nieuwe passagiersroute sluit bovendien aan bij de groeiende aanwezigheid van LATAM in Brussel op cargovlak. Sinds september 2024 breidde LATAM Cargo haar activiteiten op Brussels Airport aanzienlijk uit. De luchthaven groeide daardoor uit tot de belangrijkste Europese cargohub van de LATAM-Group, met een centrale rol in het transport van farmaceutische producten, bederfbare goederen en e-commercezendingen tussen Europa en Zuid-Amerika.

Luchtvaartmaatschappij LATAM Airlines ontstond tien jaar geleden door de fusie van het Chileense LAN en het Braziliaanse TAM. Thibaud Morand, General Director bij LATAM Airlines voor Europa, Azië en Oceanië, sprak dinsdag van een hoopvolle start van de nieuwe lijndienst Brussel – São Paulo. “Hoewel São Paulo voor een flink aantal reizigers de eindbestemming is, richt LATAM Airlines zich ook nadrukkelijk op het aanbieden van aansluitende vluchten. Er is keuze uit zo’n vijftig bestemmingen in Brazilië en steden in omliggende landen, zoals Lima (Peru), Santiago (Chili), Buenos Aires (Argentinië), Montevideo (Uruguay) en Asunción (Paraguay).”