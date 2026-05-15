Na maar dan 15 jaar komt er opnieuw concurrentie op de lijn Brussel-Kinshasa

Met de komst van Air Congo naar Brussel begin juli komt er een einde aan het monopolie van Brussels Airlines op de verbinding Brussel-Kinshasa. De maatschappij is al meer dan 15 jaar de enige maatschappij op deze route. Toen SN Brussels Airlines in 2002 op de route begon waren er reeds twee andere Congolese luchtvaartmaatschappijen actief tussen België en de Democratische Republiek Congo (DRC), maar die maatschappijen gingen na een tijdje kopje onder. Nu is er met de komst van Air Congo, die met moderne B787’s van Ethiopian vliegt, een nieuwe concurrent op de lijn. We maken een korte duik in het verleden van de verbinding tussen België en de DRC.

Vanaf 1 juli 2026 plant Air Congo vijf wekelijkse vluchten tussen Kinshasa en Brussel. De maatschappij is voor 51 procent in handen van de Congolese overheid en voor 49 procent in handen van Ethiopian Airlines. De maatschappij heeft een commerciële partner zoals Ethiopian nodig om vluchten naar Europa op te starten. Air Congo mag door de zwarte lijst van de EU zelf met geen enkel eigen toestel naar de EU vliegen. Voor haar eerste langeafstandsroute zal Air Congo gebruik maken van een B787-8 van Ethiopian Airlines.

De komst van Air Congo zou het einde betekenen van de monopoliepositie van Brussels Airlines op de lijn naar Kinshasa. De maatschappij vliegt dagelijks rechtstreeks heen en terug naar Kinshasa met A330-300’s en dat kan ze al meer dan 15 jaar lang als enige maatschappij doen. De laatste Congolese maatschappij die naar Brussel vloog was Hewa Bora Airways.



SN Brussels Airlines startte in 2002, na het faillissement van Sabena, opnieuw een verbinding op tussen Brussel en Kinshasa. In die periode waren er twee Congolese luchtvaartmaatschappijen actief op de lijn. Lignes Aériennes Congolaises (LAC) vloog in 2002 drie keer per week met een B767-200 naar Brussel. Hewa Bora Airways deed Brussel twee keer per week aan met een Lockheed 1011 Tristar 500. In 2003 hield LAC ermee op te bestaan maar Hewa Bora bleef actief op de verbinding.

In 2006 zet de EU alle Congolese maatschappijen, met uitzondering van Hewa Bora, op de zwarte lijst. Er kwam een verscherpt toezicht op de operaties van de maatschappij, maar de vluchten naar Brussel konden blijven doorgaan. Hiervoor maakte Hewa Bora nog steeds gebruik van de Tristar, die na een controle in Brussel in orde bleek te zijn, maar enkele maanden nadien belandde de Tristar alsnog op de zwarte lijst.

Hewa Bora moest de operaties naar Brussel een tijdje staken maar kon in 2007 de route herstarten door een eigen ‘nieuwe’ B767-200 op de lijn in te zetten. Om dat toestel te kunnen blijven gebruiken richting Europa, besloot Hewa Bora om een luchtvaartmaatschappij op te richten in het Afrikaanse Sao Tomé, waar de enige B767-200 op de vergunning werd gezet. Maar in 2009 werd ook Sao Tomé als land op de Europese zwarte lijst gezet, waardoor Hewa Bora haar vluchten richting Brussel opnieuw moest staken.

De Congolezen toverden een nieuwe oplossing uit hun mouw en huurden voor de Brussel-route een B757-200 van RAK Airways, een maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar de route hield niet lang stand en wordt enkele maanden later al stopgezet. Uiteindelijk zal de Congolese overheid in 2011 de vergunning van de maatschappij afnemen na een dodelijke crash in Kisangani. Op dat moment vloog de maatschappij niet meer naar Brussel.

Sinds het stopzetten van de vluchten van Hewa Bora vliegt Brussels Airlines als enige maatschappij vanuit Brussel naar Kinshasa. In de periode rond 2012 duiken er echter geruchten op dat TUI fly onderzoekt om zelf ook op de lucratieve lijn te gaan vliegen, maar uiteindelijk worden die plannen nooit gematerialiseerd.

Het jonge Air Congo plant nu om vanaf 1 juli 2026 vijf keer per week naar Brussel te gaan vliegen. Het vluchtschema zal er ongeveer hetzelfde komen uit te zien als dat van Brussels Airlines met een vertrek om 22 uur in Kinshasa en aankomst in Brussel om 7 uur en een terugvlucht om 10 uur met een aankomst om iets na 17 uur in Kinshasa.

Vanuit Kinshasa zijn er naar Europa enkel rechtstreekse vluchten naar Parijs (Air France), Brussel (Brussels Airlines) en Istanboel (Turkish Airlines). Na de lancering van de Brussel-route wil Air Congo verder uitbreiden richting Parijs.

Het wordt afwachten wat de gevolgen zullen zijn voor Brussels Airlines na de lancering van de vluchten van Air Congo. Air Congo komt niet meteen met goedkopere prijzen, en lijkt op basis van eerste prijsdata zelfs iets duurder te zijn voor een enkele vlucht dan Brussels Airlines. De vluchten van Air Congo zijn al boekbaar, maar zijn nog wel onder voorbehoud van finale goedkeuring van beide overheden.