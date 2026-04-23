Brussels Airlines komt met tarief zonder (normaal formaat) handbagage

Vanaf 19 mei start Brussels Airlines met een economy basic-tarief waarbij reizigers enkel nog maar een persoonlijk item bij zich mogen hebben en geen normaal formaat van handbagage meer. De nieuwe tarieven worden over de ganse Lufthansa Group ingevoerd.

“Het nieuwe Basic-tarief biedt bijvoorbeeld dagreizigers een extra optie tegen een aantrekkelijke instapprijs. Het omvat één persoonlijk item, zoals een laptoptas of een kleine rugzak. Wie meer bagage wil meenemen, kan binnen dit voordelige tarief flexibel handbagage of ingecheckte bagage als extra service toevoegen of kiezen voor een tariefoptie met uitgebreide bagagelimieten,” klinkt het bij Brussels Airlines.

Tot nu toe hadden alle passagiers recht om aan boord een gratis normaal formaat handbagage mee te nemen. Dat verdwijnt dus met het nieuwe basic-tarief. Daardoor wordt de verkoop van vliegtickets verder ontbundeld waarbij passagiers vertrekken met een basistarief en dan zelf hun gewenste opties aan hun ticket kunnen toevoegen.