Brussels Airlines biedt vluchten naar het Noorden nu ook aan als lijnvluchten

Brussels Airlines gaat haar vluchten naar bestemmingen boven de poolcirkel nu ook als lijnvluchten aanbieden. De voorbije jaren vloog de maatschappij gedurende de winterperiode al chartervluchten naar verschillende bestemmingen in Zweden, Finland en Noorwegen voor touroperator Nordic, maar nu gaat ze ook zelf zitjes verkopen op deze vluchten.

Deze winter zullen drie bestemmingen als lijnvlucht geboekt kunnen worden bij Brussels Airlines: Evenes (Noorwegen), Kittilä (Finland) en Kemi (Finland). Op deze laatste wordt Brussels Airlines na Finnair nog maar de tweede luchtvaartmaatschappij met lijnvluchten.

Vluchten naar Kittilä zullen tussen 10 december en 27 maart drie keer per week worden uitgevoerd. Vluchten naar Kemi tussen 25 december en 10 maart twee keer per week. De vluchten naar Evenes in Noorwegen zullen enkel in februari en maart worden uitgevoerd met één vlucht per week.

Van de drie bestemmingen is Harstad-Narvik/Evenes de drukste met 922.000 passagiers in 2025. Kittilä komt met 445.000 passagiers in 2025 de op de tweede plek. De luchthaven van Kemi was vorig jaar de rustigste met slechts 34.000 passagiers.