Brussels Airlines ziet verlies toenemen en schrapt uitbreiding langeafstandsvloot

Brussels Airlines maakte in het tweede kwartaal een operationeel verlies van 15 miljoen euro. Vooral de hogere brandstofprijzen maakten een aanzienlijk verschil in de resultaten. De financiële resultaten liggen dan ook onder de verwachtingen. De maatschappij zal door de verslechterende cijfers volgend jaar de langeafstandsvloot, die voorzien was om met 2 toestellen te groeien, niet uitbreiden.

In het tweede kwartaal kon Brussels Airlines, mede door een stijging van de capaciteit, de omzet met 7,3 procent doen stijgen naar 478 miljoen euro. De kosten daarentegen stegen met 12,4 procent sterker en vooral de brandstofkosten gingen fors omhoog. In het tweede kwartaal betaalde Brussels Airlines 51,3 procent meer brandstofkosten, wat neerkomt op een extra kost van 52 miljoen euro. Daar staat wel een capaciteitsuitbreiding tegenover. In de eerste jaarhelft steeg de capaciteit bij de maatschappij al met 7 procent.

Alles samen sluit het bedrijf het tweede kwartaal af met een operationeel verlies van 15 miljoen euro. Hetzelfde kwartaal vorig jaar was nog goed voor 7 miljoen euro winst. Voor de eerste jaarhelft komt de maatschappij uit op een verlies van 70 miljoen euro tegenover een verlies van 46 miljoen euro vorig jaar.

De geopolitieke onzekerheid, hogere brandstofkosten en een ebola-uitbraak in Oost-Afrika hebben hun invloed op de financiële cijfers en de onzekerheid over de verwachtingen in 2027 is daardoor toegenomen. Daarom heeft Brussels Airlines beslist om de groei van de langeafstandsvloot van 11 naar 13 toestellen niet te laten doorgaan. Daarnaast zullen er volgend jaar ook geen toestellen van airBaltic worden geleased in het zomerseizoen. Welke invloed dit heeft op de capaciteit ten opzichte van dit jaar, is nog niet publiekelijk becijferd.