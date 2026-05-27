Brussels Airlines moet personeelsplanning langeafstandsnetwerk aanpassen door Amerikaanse inreisbeperkingen

Sinds gisteren verbiedt de VS de toegang aan zowel niet-Amerikaanse passagiers als bemanningsleden die de afgelopen 21 dagen in Oeganda of de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn geweest. Daardoor moet de maatschappij de roosters van de langeafstandsvluchten aanpassen omdat de maatschappij dagelijkse vluchten uitvoert naar de twee Afrikaanse landen.

Door de ebola-epidemie in de grensregio van de DRC met Oeganda en Zuid-Soedan mogen niet-Amerikaanse burgers die de afgelopen 21 dagen in één van deze drie landen zijn geweest de VS niet meer binnen. Ook bemanningsleden zijn niet meer welkom en daarom moet Brussels Airlines maatregelen nemen in de roosters van het vliegend personeel. Bemanningsleden die de afgelopen drie weken naar Kinshasa of Entebbe zijn gevlogen mogen tijdelijk geen vluchten naar de VS uitvoeren.

Amerikaanse burgers die uit deze drie landen terug naar huis keren, mogen dat nog wel. Zij moeten dat wel doen via de luchtaven van Washington, Atlanta of Houston. Brussels Airlines zelf vliegt naar zowel New York JFK als Washington Dulles.