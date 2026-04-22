Lufthansa Group schrapt deze zomer 20.000 vluchten

De Lufthansa Group gaat deze zomer 20.000 vluchten schrappen wegens de aanhoudende onzekerheid over het conflict in het Midden-Oosten en de daarbij horende hogere prijzen voor kerosine. Het gaat hoofdzakelijk om onrendabele routes vanuit München en Frankfurt en minder frequenties door het stopzetten van Lufthansa CityLine. In de andere hubs zouden net meer vluchten gepland worden.

Het annuleren van de vluchten van Lufthansa CityLine, dat abrupt haar vliegprogramma moest stopzetten, is al goed voor een reductie van 1 procent van de capaciteit deze zomer van de Lufthansa Group. In totaal zullen er tot en met oktober zo 20.000 korteafstandsvluchten uit het vliegprogramma verdwijnen. Dat moet een besparing van 40.000 ton brandstof opleveren, waarvan de prijs sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer dan verdubbeld is.

Daarnaast zullen de Europese netwerken van de Lufthansa Group-maatschappijen verder op elkaar, lees efficiënter, worden afgesteld. Het gaat om alle vluchten vanuit de hubs in Frankfurt, München, Zürich, Wenen, Brussel en Rome. Het gaat daarbij om 120 vluchten per dag die sinds gisteren worden geschrapt. Vanuit Frankfurt zijn er ook drie bestemmingen stopgezet naar Bydgoszcz en Rzeszow in Polen en Stavanger in Noorwegen. Tien andere bestemmingen zullen bereikbaar zijn via de hubs van andere maatschappijen. Het gaat dan om vluchten die gepland waren vanuit Frankfurt en München naar Heringsdorf, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat en Wroclaw.

De hubs in Brussel, Wenen en Zürich zouden net meer vluchten moeten zien deze zomer. Het gaat dan om optimaliseringen die zullen worden doorgevoerd met op sommige bestemmingen minder frequenties maar op andere dan weer meer.