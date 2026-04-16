Lufthansa houdt Cityline-vloot aan de grond en zal komende winter minder vliegen

Door de stijging van de kerosineprijs en de huidige disputen met het vliegend personeel gaat Lufthansa vanaf overmorgen de ganse vloot van Lufthansa Cityline aan de grond houden en uit het vliegschema halen. Daarnaast wil de maatschappij komende winter minder gaan vliegen om het effect van de hogere brandstofkosten te beperken.

Door de kerosineprijs die momenteel meer dan verdubbeld is en de aanhoudende onzekerheid over het conflict in het Midden-Oosten neemt Lufthansa maatregelen om de financiële impact te beperken. Hoewel de maatschappij 80 procent van haar brandstofverbruik gehedged heeft aan de tot voor kort marktconforme kerosineprijs is de maatschappij en de groep vandaag nog voor 20 procent blootgesteld aan de actuele brandstofprijzen. Daarom zal de maatschappij enkele van haar ‘strategische plannen’ versneld invoeren.

Zo zal vanaf overmorgen de volledige capaciteit van Lufthansa Cityline uit het netwerk worden gehaald. Het gaat volgens Lufthansa om 27 toestellen. Lufthansa Cityline beschikt officieel nog over 35 vliegtuigen van zowel het type A319 als CRJ-900. Volgens Lufthansa hebben de CRJ’s een hoge operationele kost en de gemiddelde leeftijd van de subvloot bedraagt 16 jaar.

Een tweede maatregel zal de uitfasering zijn van 6 langeafstandstoestellen die na de zomer uit de vloot worden gehaald. Het gaat om de 4 laatste A340-600’s en om 2 B747-400’s. De B747-400’s zullen sowieso volgend jaar volledig worden uitgefaseerd.

Een derde maatregel is het reduceren van het vluchtprogramma komende winter. Het gaat daarbij om 5 toestellen die aan de grond zullen worden gehouden. De maatschappij benadrukt wel dat het gaat om toestellen die in dienst zijn bij Lufthansa en dus niet bij de vele dochtermaatschappijen.

Alle maatregelen samen zullen volgens Lufthansa disproportioneel veel opbrengen omdat het gaat om oudere en inefficiënte toestellen die uit de vloot worden gehaald of aan de grond zullen staan en omdat daarbij de blootstelling aan de nog niet gehedgede hoeveelheid brandstof met 10 procent naar beneden gaat.