Air France-KLM en Lufthansa doen bod op TAP Air Portugal

Zowel Air France-KLM als Lufthansa hebben vandaag een niet-bindend bod uitgebracht op een minderheidsbelang in TAP Air Portugal. De overheid wil de maatschappij opnieuw gedeeltelijk privatiseren en wil in een eerste fase 49,9 procent van de aandelen van de hand doen.

Vandaag was Air France-KLM de eerste om een bod te doen op 44,9 procent van de aandelen van TAP Air Portugal. De overige 5 procent van de privatiseringsronde is bedoeld voor de TAP-werknemers. Het bod is nog niet bindend en zal nu binnen de 30 dagen worden beoordeeld. Nadien moet er een bindend bod volgen binnen de 90 dagen. Ook Lufthansa Group heeft bekendgemaakt dat het een bod heeft ingediend.

De biedingen moesten voor vanavond worden uitgebracht en moesten uitgewerkt zijn met een voorgestelde prijs voor het aandeel in TAP, plannen voor de toekomst van de maatschappij en de verwachte synergiën die de investeringen zouden opleveren. TAP is gespecialiseerd in vluchten naar Brazilië en naar de Portugees sprekende Afrikaanse landen en biedt daarnaast ook een steeds groter Noord-Amerikaans netwerk aan. Zowel Air France-KLM als Lufthansa uiten al langer hun interesse in de Zuid-Europese hub.

In de tweede helft van 2026 zou de eerste fase van de privatisering moeten worden gefinaliseerd. In een volgende fase zou de Portugese overheid de overblijvende 50,1 procent aan de koper van het minderheidsaandeel kunnen verkopen.