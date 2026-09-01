TAP ziet brandstofkost met helft stijgen en duwt maatschappij diep in het rood

In het tweede kwartaal van 2026 heeft TAP Air Portugal een operationeel verlies gemaakt van 56 miljoen euro. Dat is een forse verslechtering van het resultaat ten opzichte van 2025 toen de maatschappij nog 122 miljoen euro winst kon maken. De brandstofkosten stegen het tweede kwartaal met 52 procent.

Stijgende brandstofkosten hebben TAP Air Portugal diep in het rood geduwd. De brandstofrekening steeg in de periode april-juni met 52,3 procent (+127 miljoen euro) terwijl de capaciteit nagenoeg hetzelfde bleef. De opbrengst per passagier nam iets toe (+0,1 procent) maar de fors gestegen brandstofprijs kon de maatschappij door de lang op voorhand gemaakte boekingen bijna niet compenseren. Daardoor draaide de maatschappij in het tweede kwartaal een operationeel verlies van 56 miljoen euro. Voor het volledige halfjaar van 2026 komt de maatschappij nu uit op een verlies van 95,6 miljoen euro tegenover een verlies van 9,1 miljoen euro een jaar eerder.

Zowel Air France-KLM als Lufthansa hebben intussen een bod uitgebracht op een belang in de maatschappij. Binnenkort moet duidelijk worden aan welke partij de Portugese overheid haar luchtvaartmaatschappij wil verkopen.