Air France-KLM en Lufthansa strijden om TAP Air Portugal

Zowel Air France-KLM als Lufthansa hebben een bod uitgebracht op een minderheidsaandeel in TAP Air Portugal. De Portugese regering is op zoek naar een strategische partner waaraan ze, initieel gedeeltelijk, TAP kan verkopen.

Zowel Lufthansa als Air France-KLM hebben vandaag een bindend bod uitgebracht op TAP Air Portugal. Voor Air France-KLM gaat het om een belang van 44,9 tot 49,9 procent. De maatschappij wil Lissabon, als enige zuidelijke Europese hub van de groep, verder doen groeien richting Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. De luchtvaartgroep heeft in een strategisch plan haar visie voor zowel de luchtvaartmaatschappij alsook de onderhoudstak uit de doeken gedaan.

De Duitsers zijn daarentegen iets kariger in de communicatie. Zij bevestigen dat ze een bod hebben gedaan op TAP en dat ze Lissabon als strategische hub in de groep willen opnemen. Daarnaast accentueert de groep haar expertise in het integreren van andere luchtvaartmaatschappijen in de Lufthansa Group zoals SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines en ITA Airways.