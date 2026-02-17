Air India en Lufthansa Group tekenen intentieverklaring om vliegverkeer tussen India en Europa te doen groeien

Air India en de Lufthansa Group hebben een intentieverklaring getekend om nauw te gaan samenwerken om het vliegverkeer tussen India en Europa verder uit te bouwen. In de eerste plaats willen beide maatschappijen het vliegverkeer tussen India en de thuismarkten van de Lufthansa Group; namelijk Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Italië; doen groeien met meer vluchten. Meer details over de uitbouw van de uitgebreide overeenkomst moet later volgen wanneer de mededingingsautoriteiten hun groen licht hebben gegeven.

“Air India en de Lufthansa Group hebben vandaag een baanbrekend Memorandum van Overeenkomst (MoU) ondertekend, waarmee de basis wordt gelegd voor een gezamenlijke zakelijke overeenkomst tussen de luchtvaartmaatschappijen en dochterondernemingen van Air India en de Lufthansa Group, waaronder Air India Express, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Lufthansa, Swiss International Air Lines (SWISS) en andere gelieerde luchtvaartmaatschappijen,” luidt het in een gezamenlijk persbericht.

Beide luchtvaartgroepen zijn al lid van Star Alliance maar het nieuw partnerschap moet hun samenwerking verder intensifiëren. Ze willen onderzoeken hoe ze de connectiviteit tussen India en de belangrijkste Europese markten kunnen versterken. De overeenkomst tussen beiden komt er na de recente aankondiging van een nieuwe handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en India.

“Mits de benodigde wettelijke en mededingingsrechtelijke goedkeuringen worden verkregen, zijn de luchtvaartmaatschappijen van plan samen te werken op meerdere strategische gebieden. Dit omvat onder meer gecoördineerde routeplanning en vluchtschema’s in specifieke markten voor meer klantgemak en verbeterde connectiviteit, evenals gezamenlijke initiatieven op het gebied van verkoop, marketing en distributie,” luidt het in de mededeling.

India is voor Lufthansa na Noord-Amerika de belangrijkste intercontinentale markt. Lufthansa zelf vliegt met 52 vluchten per week naar vijf bestemmingen in India. SWISS vliegt naar twee Indiase steden, ITA Airways naar één en Brussels Airlines vloog van 2017 naar 2019 naar Mumbai. Air India vliegt naar elf Europese luchthavens en bedekt daarbij al een groot deel van de hubs van de Lufthansa Group. Zo vliegt Air India al naar Rome, Milaan, Wenen, Zürich en Frankfurt. München wordt dan weer met drie bestemmingen in India verbonden door Lufthansa. Enkel Brussel blijft momenteel nog een blinde vlek op de kaart.