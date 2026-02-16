Lufthansa kan binnenkort groot deel business seats B787 verkopen

Vanaf april zal Lufthansa eindelijk een groot deel van de zetels in de business class van haar B787’S kunnen verkopen. De maatschappij heeft voor 25 van de 28 zetels het certificatieproces nu kunnen doorlopen en mag die zetels nu gaan verkopen op haar vluchten.

Al acht B787’s van Lufthansa vliegen momenteel vanuit Frankfurt rond met de nieuwe Allegris-cabine, alleen kan een groot deel van de zetels in business class door vertragingen bij de certificatie niet gevuld gevuld worden. Sinds het eerste vliegtuig enkele maanden geleden in dienst trad, mist de maatschappij een belangrijk deel van haar inkomsten op deze vluchten omdat de business-stoelen dus niet verkocht kunnen worden. Omdat het Allegris-product vanaf nul door Lufthansa ontworpen is met verschillende soorten zetels, moesten al die zetels nog volledig gecertificeerd worden. Terwijl Lufthansa de A350 met de Allegris-cabine al voor langere tijd zonder beperkingen kan vullen, was dat voor de B787 anders.

Nu kondigt Lufthansa aan dat 25 van de 28 zetels vanaf 15 april 2026 verkocht zullen kunnen worden op haar B787-vluchten. Voor drie zetels is de certificatie nog niet rond en die zullen dan ook nog niet gebruikt kunnen worden.