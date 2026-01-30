Lufthansa vernieuwt vanaf februari business class-stoelen aan boord van A380’s

Lufthansa gaat deze lente beginnen met de business class-stoelen van haar acht A380’s te vernieuwen. Het gaat om een ander product dan dat van Lufthansa Allegris, waar de volledige cabine onder handen wordt genomen.

Deze lente start Lufthansa de vernieuwing van alle 78 business class-stoelen van haar acht A380’s. In februari wordt de eerste A380 onder handen genomen. De vernieuwing werd vorig jaar al aangekondigd. Het gaat om een retrofit, dit betekent dat de nieuwe Allegris-cabine niet op de A380’s zullen worden geïnstalleerd, maar enkel specifieke zetels zullen worden geüpgraded.

Voor de business class van de A380 zal Lufthansa beroep doen op de Vantage XL-zetels van fabrikant Thompson. Ook Edelweiss en Discover kondigden de afgelopen week aan deze stoelen in hun A350’s en A330’s te installeren.

In de vernieuwde A380’s zal er plaats zijn voor 68 passagiers in business class.