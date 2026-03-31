Brussels Airlines ook in winter naar Kilimanjaro en meer Europese vluchten in de zomer

Brussels Airlines ziet door het conflict in het Midden-Oosten de vraag naar reizen binnen Europa toenemen. Daarom voegt de maatschappij voor komende zomer zo’n 170 vluchten toe aan haar aanbod. Dat kan de maatschappij door de vervroegde levering van nieuwe A320neo’s. Er is ook beslist dat er in het winterseizoen naar Kilimanjaro zal blijven gevlogen worden.

Dat de vraag naar reizen deze zomer binnen Europa door het conflict in het Midden-Oosten toeneemt, rapporteerden al verschillende touroperators. Ook bij Brussels Airlines zien ze dat de vraag naar Europese vluchten vergroot en daarom voegt de maatschappij extra vluchten toe aan haar aanbod. In totaal zal de maatschappij zo’n 170 vluchten extra gaan uitvoeren. Concreet komen er extra vluchten naar Ljubljana, Bilbao, Praag, Alicante, Athene, Zadar, Faro en Valencia.

De vluchten naar de nieuwe bestemming Kilimanjaro die op 3 juni van start gaan, zullen ook in de winter behouden blijven. Voorlopig werd de route enkel voor deze zomer aangekondigd, maar door het initiële succes van de route zal deze nu ook in de winter worden voortgezet. Vanaf eind oktober tot half december zal er één keer per week naar Kilimanjaro worden gevlogen (in de zomer is dat twee keer) om nadien opgetrokken te worden naar twee vluchten per week en dat tot 19 februari.