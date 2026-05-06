Brussels Airlines kan kwartaalverlies stabiliseren en kent forse capaciteitsgroei

Brussels Airlines heeft er een traditioneel verlieslatend eerste kwartaal opzitten, maar de cijfers blijven stabiel. Het operationeel verlies nam licht toe, maar daartegenover staat wel een forse capaciteitsgroei. De onzekerheid over de crisis in het Midden-Oosten maken een vooruitblik naar de de korte en middellange termijn moeilijk.

In het eerste kwartaal van dit jaar maakte Brussels Airlines een operationeel verlies van 55 miljoen euro. Dat is 4 procent slechter dan de 53 miljoen van hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar daartegenover staat wel een forse capaciteitsgroei in de minst financieel gunstige periode van het jaar. De maatschappij bood, onder meer dankzij de uitbreiding van de A320-vloot, 11,3 procent meer capaciteit aan en de omzet groeide met 12,8 procent. Die omzet steeg daarbij sneller dan de kosten (+11,5).

In de maand maart vond er opnieuw een nationale stakingsactie plaats en door het conflict in het Midden-Oosten werden de vluchten naar Tel Aviv opnieuw stilgelegd. Momenteel heeft de verdubbeling van de prijs van kerosine op korte termijn nog maar een beperkte invloed op de kosten van de maatschappij. Hoewel zowel capaciteit als het aantal vluchten met ongeveer 11 procent toenamen, bleef de stijging van de totale brandstofrekening beperkt tot 7,7 procent. De Lufthansa Group had zich voor ongeveer 80 procent ingedekt in de brandstofkosten, daardoor is maar een beperkte hoeveelheid van de verbruikte kerosine onderhevig aan de hogere prijzen.

Op langere termijn heeft een verstoorde kerosinemarkt wel significante invloed op de kosten van de maatschappijen van de groep. Hoe langer het conflict duurt, en de kerosineprijs daardoor zeer hoog blijft, hoe meer invloed dat gaat hebben op de operationele kosten later in het jaar en volgend jaar. De brandstofprijzen waren in 2025 laag te noemen en hadden een zeer gunstige invloed op de financiële cijfers vorig jaar. Die periode van lage brandstofkosten lijkt nu voor een tijdje gedaan.