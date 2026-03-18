Brussels Airlines neemt zevende A320neo in ontvangst

Vandaag werd in Hamburg de zevende A320neo voor Brussels Airlines afgeleverd. Het toestel met registratie OO-SBG werd overgevlogen van Hamburg naar het Nederlandse Woensdrecht waar het toestel zal worden voorbereid om in dienst te treden.

In mei zou het volgende nieuwe toestel volgen, de laatste voor dit jaar. Voor volgend jaar staan er nog vijf toestellen voor levering gepland, wat het totaal naar dertien A320neo’s moet brengen.