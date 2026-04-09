LATAM lanceert codeshare-overeenkomst met Brussels Airlines

Luchtvaartmaatschappij LATAM plaatst binnenkort haar vluchtnummer op Europese vluchten van Brussels Airlines. De Belgische maatschappij wordt een codeshare-partner voor de Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschapij die vanaf 1 juni drie keer per week vanuit Sao Paulo naar Brussel vliegt.

De overeenkomst omvat in totaal 17 vluchten waarop LATAM vanaf 4 juni haar vluchtnummer kan plaatsen. Het gaat hoofdzakelijk om meer traditionelere Europese bestemmingen waaronder een groot aantal Europese hoofdsteden. Daarnaast komt er ook een overeenkomst voor de vluchten naar Tel Aviv.

De vluchten van LATAM starten op 1 juni en zullen drie keer per week worden uitgevoerd. Met de codeshare-overeenkomst zullen passagiers van LATAM in één boeking vanuit Brussel kunnen doorvliegen naar hun eindbestemming. Ook de bagage wordt dan automatisch getransfereerd naar de connectievlucht.