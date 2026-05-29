Hainan moet vluchten Shenzhen-Brussel tijdelijk staken

Hainan Airlines zet sinds deze week de vluchten tussen Shenzhen en Brussel tijdelijk stop. Ook andere internationale routes vanuit Shenzhen worden tijdelijk stopgezet. In China stapelen de vluchtannuleringen zich op door operationele problemen.

Met onmiddellijke ingang en al zeker tot en met 25 juni zullen de drie wekelijkse vluchten tussen Shenzhen en Brussel geannuleerd worden. Naast Brussel worden vanuit Shenzhen ook vluchten naar Auckland, Boedapest, Madrid, en Wenen geannuleerd.

In China staan zowel de luchthavens als de luchtvaartmaatschappijen al een tijdje onder druk en daardoor zijn al honderden vluchten geannuleerd moeten worden. Een officiële uitleg van Hainan Airlines komt er niet, maar wellicht kan het schrappen van enkele internationale routes de druk op de luchtvaart binnen en naar China door de vrijgekomen capaciteit wat verlichten.