LOT van start op nieuwe route van Gdansk naar Brussel

Gisteren vond de eerste vlucht plaats van LOT Polish Airlines tussen Gdansk en Brussel. Vanuit Brussel is het een nieuwe verbinding naar de Poolse kuststad.

Gisteren is LOT van start gegaan op de nieuwe route tussen Gdansk en Brussel. Het gaat om vier vluchten per week die met B737 MAX8’s worden uitgevoerd. De vluchten zullen ook tijdens het winterseizoen in het vliegschema blijven.

De nieuwe route tussen Gdansk en Brussel hoort bij de uitbreiding van het netwerk dat LOT in Gdansk realiseert. Ook Oslo en Bergen krijgen een nieuwe route van LOT.