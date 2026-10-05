airBaltic moet enkele honderden banen schrappen in Baltische staten

De herstructurering van airBaltic zal gevolgen hebben voor de tewerkstelling van de maatschappij. Vandaag maakte de maatschappij bekend dat het bekijkt om op haar basissen in de Baltische staten zo’n 500 tot 700 banen te schrappen. Het gaat om een vijfde van het personeelsbestand.

Zo’n 500 tot 700 banen zullen verloren gaan op de drie basissen van airBaltic in Riga, Vilnius en Tallinn. Dat hoort bij een streng herstructureringsplan waarbij de maatschappij zowel haar vloot als haar activiteiten fors zal terugschroeven.

Vorige maand nog moest airBaltic in de Verenigde Staten een faillissementsprocedure opstarten terwijl het opzoek was naar vers kapitaal. De maatschappij voorziet in haar toekomstplannen een kleinere vloot, minder basissen en meer ACMI-contracten waarbij ze voor andere maatschappijen zal vliegen. Het vluchtaanbod van de maatschappij zelf zal daarom inkrimpen.