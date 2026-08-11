Air Baltic hoopt tij te keren met kleinere vloot

De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic heeft vandaag haar nieuw ondernemingsplan uit de doeken gedaan. De maatschappij kampt met financiële moeilijkheden en gaat daarom de vloot van A220’s drastisch inkrimpen. Met het plan wil de maatschappij eerst opnieuw financieel gezond worden vooraleer verder te groeien. Om het nieuwe plan te implementeren en om op korte termijn overeind te blijven, werkt airBaltic aan een interim-financiering ter waarde van 225 miljoen euro.

Het plan van airBaltic om de vloot uit te bouwen tot 100 toestellen tegen 2030 is niet meer. Door de verslechterende financiële situatie van de maatschappij komt ze nu met een nieuw ondernemingsplan dat de vloot serieus zal inkrimpen. Van de 54 A220’s die de maatschappij momenteel in dienst heeft, zullen er tegen het einde van dit jaar nog maar 36 operationeel zijn. Tegen 2031 mikt het nieuwe plan erop om opnieuw voorzichtig te groeien richting 40 toestellen, nog steeds 14 minder dan vandaag.

De Letse maatschappij ziet zich daartoe genoodzaakt door de veranderende economische omstandigheden. Vraag en omzet groeien niet meer zo snel, geopolitieke onzekerheid in Oekraïne en het Midden-Oosten creëren onzekerheid met stijgende kosten tot gevolg en problemen bij Pratt & Whitney (motoren) hebben ervoor gezorgd dat airBaltic niet haar volledige vloot optimaal kan inzetten.

Riga en de Baltische staten zullen opnieuw de focus worden voor airBaltic met daarnaast een sterker ACMI-segment dat het seizoensprobleem, waarbij de vloot in de winter te groot is voor haar operaties, moet helpen verminderen. Voor volgend jaar verwacht de maatschappij zo’n 10 procent minder eigen capaciteit aan te bieden om zo tegen 2031 opnieuw met 10 procent te groeien tegenover de capaciteit van 2026.

Al deze maatregelen zouden jaarlijks 45 miljoen euro moeten opleveren. AirBaltic is wel op korte termijn nog steeds op zoek naar 225 miljoen euro om overeind te blijven en om het nieuwe plan te implementeren. De financiering van 225 miljoen euro zou tijdelijk moeten zijn totdat er een definitieve schuldfinanciering is van dezelfde waarde met daarbovenop een inbreng van 100 miljoen euro om het eigen vermogen op te krikken.

Behalve voor haar eigen vluchten zet airBaltic haar vloot momenteel hoofdzakelijk in bij de dochtermaatschappijen van de Lufthansa Group. Zo vliegt Brussels Airlines deze zomer met vier toestellen van airBaltic, maar die overeenkomst zal door besparingen voor volgende zomer worden stopgezet. Daarnaast worden er ook nog toestellen ingezet bij Austrian Airlines, SWISS, Lufthansa en Air Serbia. De Lufthansa Group heeft een belang van 10 procent in airBaltic.