airBaltic komt met passagiersvluchten naar Luik

Komend winterseizoen zal de luchthaven van Luik opnieuw twee passagiersverbindingen krijgen. Sinds de terugtrekking van TUI fly handelt de luchthaven geen passagiersvluchten meer af. Met de komst van airBaltic komt daar binnenkort verandering in.

Volgende winter breidt airBaltic het aantal verbindingen vanuit haar seizoensbasissen in Gran Canaria en Tenerife uit. Zowel vanuit Gran Canaria als vanuit Tenerife komen er vluchten naar Luik. Het gaat voor iedere bestemming om twee vluchten per week waardoor het aantal passagiersvluchten van airBaltic naar Luik in totaal op vier komt te staan.

Naast België komen er hoofdzakelijk vluchten vanuit de Canarische eilanden naar Polen maar ook naar Litouwen en Slovenië. Voor de vluchten zal airBaltic gebruik maken van haar A220-300’s. De basis op de Canarische eilanden werd voor het eerst in de winter van 2023-2024 opgezet en richtte zich in het eerste jaar voornamelijk op vluchten naar Noord-Europa.