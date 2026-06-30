SAS plaatst bestelling voor tot 40 A330-toestellen

SAS gaat haar langeafstandsvloot stevig uitbreiden en vernieuwen. De maatschappij maakte vandaag bekend dat er tot 40 A330-toestellen aan de vloot zullen worden toegevoegd. Sinds de maatschappij twee jaar geleden voor een deel in handen kwam van Air France-KLM breidt de maatschappij razendsnel uit.

Scandinavian Airlines (SAS) gaat haar langeafstandsvloot stevig uitbreiden en vernieuwen. De maatschappij maakte bekend dat er bij Airbus een bestelling is geplaatst voor 18 A330-900’s en er daarbovenop nog eens 10 opties zijn genomen voor hetzelfde type. Daarnaast zullen er 2 A330-900’s en 10 A330ceo’s geleased worden. In totaal zijn de plannen goed voor 40 exemplaren van de A330 waaronder 30 voor de -900-versie en 10 voor de oudere A330ceo.

Momenteel vliegt SAS met 8 A330-300’s en 6 A350-900’s binnen een steeds uitgebreider langeafstandsnetwerk. Sinds de maatschappij twee jaar geleden deels (momenteel 60 procent) in handen kwam van Air France-KLM breidt SAS het portfolio aan intercontinentale bestemmingen snel uit.

Voor de Air France-KLM groep wordt de A330-900 een nieuw type. Zowel Air France als KLM vliegen wel al met A330’s, maar zij zullen die toestellen in de nabije toekomst uitfaseren.